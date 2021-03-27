بالفيديو.. الأمير سلطان بن سلمان يحكي قصة التمر في رحلته إلى الفضاء

روى رئیس مجلس إدارة الھیئة السعودية للفضاء، الأمیر سلطان بن سلمان، قصة أخذه كمیات من التمر معه إلى الفضاء، خلال رحلته في المكوك ديسكفري عام 1985م.

وقال الأمير إنه خلال مراحل برنامج التدريب على الرحلة ضمن الفريق الذي سافر للفضاء كان يأخذ معه تمر المدينة المحشو بالفستق، وإن العاملین في الموقع أحبوا تناوله، وزاد عدد محبي التمر بعد أن علموا أنه لذيذ ومجاني، فوضعت ورقة تدعوھم لأخذه ھدية.

وأوضح أن الملك فھد علم بالقصة وسعد بھا كثیرًا، ثم ورد اتصال من السفارة بأن ھناك شحنة من التمر سترسل إلى مكان التدريب، على شرط أن يؤخذ منھا في الرحلة إلى الفضاء.

وأضاف أن الأمر لم يحتج إلى ذلك الشرط؛ لأن أفراد الفريق العلمي ھم من أصروا على أخذ التمر في المكوك؛ لأنھم يعلمون القیمة الغذائیة العالیة للتمر، والاستمتاع بأكله، كما اشتھر اسم التمر «تمر المدينة» بالإنجلیزية لديھم ولدى كل من تناوله.