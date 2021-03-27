شكرا لقرائتكم خبر عن كيف وصل «الورد الطائفي» إلى العالمية؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تبدأ رحلة المزارعين مع الورد الطائفي في أكثر من 850 مزرعة تنتشر في مركز الهدا والشفا ووادي الأعمق ووادي البني ووادي محرم وبلاد طويرق والشفا والمخاضة وغيرها من المواقع الزراعية، بعملية تقليم الأغصان الضعيفة للشجرة، التي تساعد في تكثيف عناقيد الورد وزيادة صلابة جذوره وترشيد عملية الري، ومن ثم جني وقطاف الورد الذي اشتهرت بزراعته الطائف منذ زمن بعيد حتى ارتبط اسمه باسمها وبات يعرف باسم الورد الطائفي، وأقيمت معامل لإنتاج مائه وعطره وتسويقه على النطاق المحلي والعالمي.

ويعمل مزارعو الورد على تسويقه بشكل منتجات مختلفة يقومون بتصنيعها في المصانع المتوفرة بالمنطقة أو من خلال الاستعانة بمصانع خارجية، فيما البعض الآخر يقوم باستخراج مائه وعطره في المعامل المنشأة لهذا الغرض داخل مزارعهم وبالطريقة التقليدية القديمة.

ويؤكد محيا الطلحي «مالك مزرعة ورود» أن مواعيد زراعة شتلات الورد يبدأ في فصل الربيع «الطرف»، كما يبدأ التشذيب وقص فروع الشتلة التي زرعت قديما حتى لو كان عمرها سنة واحدة ليتسنى للمزارع جني ثمار الورد بسهولة.

ويحرص محيا على مرافقة العمال يومياً منذ ساعات الصباح الباكر لمتابعة عمليات القطف وجني المحصول والإشراف على استقبال الورود من المزارعين استعداداً لبدء عملية التقطير في مصنعة الذي أقيم خصيصًا لخدمة مزرعته والمزارع المجاورة له بالمنطقة، وتتم عملية التقطير على مراحل تستمر لأكثر من 8 ساعات بدءًا باستقبال الورد ثم وزنه وانتهاءً بالتقطير والتبريد للحصول على دهن الورد.

وما إن يقبل شهر مارس إلا وتبدأ الاستعدادات لقطف الورد مع بداية الأيام العشرة الأولى ويستمر لمدة تتراوح ما بين خمسة أسابيع إلى سبعة أسابيع، وتختلف باختلاف توالي الفصول الأربعة؛ حيث تتأخر مدة بداية القطف في كل سنة من 10 إلى 15 يوماً، إلا أن عملية جني الورد تتم بالطريقة التقليدية ومن ثم تصنيع مائه وعطره أو بيعه لأصحاب المصانع لمن لا يمتلك مصنعًا حسب السعر الذي يتم الاتفاق عليه بينهما الذي يبلغ عادة ما بين 30 و40 ريالاً لكل ألف وردة.

ويشير الطلحي إلى أن صناعة عطر الورد الطائفي تكون من خلال وضع عشرة آلاف إلى ثلاث عشرة ألف وردة في القدر الخاص بطبخ الورد والتقطير وإشعال النار حتى يتجمع البخار الناتج عن الطبخ ويخرج من أنبوب في غطاء القدر وتمر داخل إناء به ماء لتبريد البخار، حيث يتكثف ومن ثم تخرج قطرات إلى ما يسمى التلقية؛ وهي عبارة عن قنينة ذات عنق تتسع من 20 إلى 35 لترا. وبين أن زراعة الورد أصبحت تمثل رافدا مهما من روافد السياحة في محافظة الطائف لوصول الورد الطائفي إلى العالمية.

وهذه العملية يطلق عليها «التلقية الأولى» ويطفو عليها في العنق المادة العطرية وتسمى«العروس» وبعد امتلائها توضع تلقية أخرى وتسمى «الساير»، موضحا أن نسبة تركيز رائحة العروس تصل إلى نحو 80 في المائة والثنو إلى 50 في المائة، أما الساير فلا تتجاوز نسبة التركيز فيه من رائحة الورد عن 20 في المائة.

يذكر أن جامعة الطائف تنظم مهرجان الورد الطائفي 16 والذي يقام افتراضياً يتخلله العديد من البرامج والندوات.