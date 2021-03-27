شكرا لقرائتكم خبر عن دول العالم: تضامن كامل مع المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت عدد من دول العالم الاعتداءات الإرهابية لميليشيا الحوثي على المملكة.

الإمارات: تصعيد خطير وتحد سافر

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمحاولات العدائية لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية أمس الأول، من خلال طائرات مفخخة، اعترضتهما قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان أن استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية لميليشيا الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية. وحثت المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار المملكة وإمدادات الطاقة العالمية، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلا جديدا على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وجددت تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعده الإمارات تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

البحرين: انتهاك صارخ للأعراف

استنكرت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في إطلاق طائرات مسيرة «مفخخة» تجاه المملكة العربية السعودية، في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية، مشيدة بيقظة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في اعتراض تلك الطائرات وتدميرها.

وأكدت وقوف البحرين وتضامنها الكامل مع المملكة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وضرورة وقوف المجتمع الدولي في مواجهة هذه الاعتداءات الآثمة التي تتعارض مع النوايا المخلصة للمملكة لتسوية الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سلمي شامل وفق المبادرة الخيرة التي أعلنتها المملكة ولقيت ترحيبا دوليا واسعا.

مصر: أعمال عدائية جبانة

أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها واستهجانها لاستمرار ميليشيا الحوثي في استهداف المناطق المدنية والمنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية. وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية: تستنكر مصر مجددا، مواصلة ميليشيا الحوثي أعمالها العدائية الجبانة صوب أراضي المملكة ومنشآتها الحيوية والمدنية وإمدادات الطاقة بها بالرغم من جهود المملكة الصادقة الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل في اليمن، مؤكدا وقوف مصر وتضامنها حكومة وشعبا مع المملكة في مواجهة هذه الأعمال الآثمة ودعمها لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

باكستان:هجمات لا يمكن التغاضي عنها

أدانت باكستان بشدة محاولة الميليشيا الحوثية الإرهابية الاعتداء على محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان. وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان، إن باكستان تدين بشدة مثل هذه الهجمات التي لا يمكن التغاضي عنها. وأضاف البيان: إن باكستان تجدد دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة ضد أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.

الأردن: خرق القانون الدولي

أدانت الحكومة الأردنية أمس، استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في استهداف المناطق المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية، من خلال طائرات بدون طيار مفخخة استهدفت جازان ونجران وخميس مشيط، وتمكن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، التأكيد على إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال الإرهابية الجبانة، واستمرار استهداف المناطق المدنية والمنشآت الحيوية الذي يشكل خرقا للقانون الدولي، مؤكدا على موقف بلاده الدائم بالوقوف بالمطلق إلى جانب المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها وشعبها، وأن أمن المملكة جزء جوهري من أمن واستقرار المنطقة بأكمله.

الكويت: تقويض استقرار المنطقة