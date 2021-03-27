شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يطلع على مشاريع «المساحة الجيولوجية» الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يبدأ أعضاء لجنة المياه والزراعة والبيئة بمجلس الشورى، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة د. سعود الرويلي، الإثنين القادم، زيارة ميدانية إلى مقر هيئة المساحة الجيولوجية السعودية الرئيس في مدينة جدة؛ بهدف الوقوف على أبرز مؤشرات أداء الهيئة والإنجازات التي حققتها، والاطلاع على آخر الأعمال والمشاريع والدراسات والأنشطة التي تقوم عليها الهيئة في مجالات علوم الأرض.

وتأتي الزيارة تفعيلًا لدور مجلس الشورى الرقابي عبر لجانه المختصة التي تدرس وتناقش تقارير الأداء السنوية والموضوعات المتعلقة بالمجالات التي تدخل في إطار اختصاصاتها، كما تُعدّ انطلاقًا لمبدأ تعزيز التعاون والتكامل بين مجلس الشورى ومختلف الأجهزة والجهات الحكومية، واستمرارية العمل المشترك.

ويستعرض أعضاء اللجنة خلال الزيارة آخر مستجدات ومبادرات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وإستراتيجية التعدين الشاملة، والتعرف على الأهداف المستقبلية للهيئة المنبثقة من محاور رؤية المملكة 2030 وفق المنهجية المعدّة لذلك، والتي تركز على حصر الأهداف ذات العلاقة وهيكلتها، وتحديد مؤشرات الأداء والمستهدفات. ويحرص مجلس الشورى عبر لجانه المختصة على الوقوف على أداء الأجهزة على أرض الواقع، وتعزيز الزيارات الميدانية واللقاءات مع المسؤولين فيها من أجل الوصول إلى أعلى درجات تحقيق الأداء واستطلاع المعوقات بما يمكّن من تحقق الأثر الإيجابي للأهداف الموضوعة بما يخدم مجالات التنمية كافة.