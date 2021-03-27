شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ بنجلاديش بالذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية محمد عبدالحميد، بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية.

وقال الملك المفدى: «يطيب لنا بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس جمهورية بنجلاديش الشعبية مجيب الرحمن -رحمه الله-، أن نبعث لكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية الشقيق اطراد التقدم والازدهار»، كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة، إلى رئيسة الوزراء في جمهورية بنجلاديش الشعبية الشيخة حسينة واجد، بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية، وقال «أيده الله»: «بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس جمهورية بنجلاديش الشعبية مجيب الرحمن -رحمه الله-، يطيب لنا أن نعبر لكم عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بهذه المناسبة التاريخية لجمهورية بنجلاديش الشعبية.

وإننا إذ نشيد بمستوى العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بنجلاديش الشعبية، فإننا نؤكد لكم حرصنا على تعزيز هذه العلاقات على كافة الأصعدة.

وفي الختام ندعو الله العلي القدير لكم بدوام الصحة والسعادة ولشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية المزيد من التقدم والازدهار».

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية محمد عبدالحميد، بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية.

وقال سمو ولي العهد: «يسرني بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس جمهورية بنجلاديش الشعبية مجيب الرحمن -رحمه الله-، أن أعبر لكم عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، راجياً لحكومة وشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والرقي»، كما بعث سمو ولي العهد، برقية تهنئة، إلى رئيسة الوزراء في جمهورية بنجلاديش الشعبية الشيخة حسينة واجد، بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية.

وقال سمو ولي العهد: «بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس جمهورية بنجلاديش الشعبية مجيب الرحمن -رحمه الله-، يسرنا أن نبعث لكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بهذه المناسبة التاريخية لجمهورية بنجلاديش الشعبية. كما يسرنا أن نشيد بمتانة العلاقات التي تجمع بلدينا على كافة الأصعدة، ومؤكدين لكم حرصنا على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة المملكة العربية السعودية وجمهورية بنجلاديش الشعبية، وفي الختام نتمنى من الله -عز وجل- لكم دوام الصحة والسعادة ولشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية المزيد من التقدم والازدهار».