شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء.. توعية طالبات «التقنية» بالجرائم الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت الكلية التقنية للبنات بمحافظة الأحساء، محاضرة توعوية حول «نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية» عن بعد من خلال منصة البلاك بورد والتي قدمتها المحامية والمستشارة القانونية بيان زهران، بهدف التعرف على مفهوم الجرائم الإلكترونية، والتعرف على الإجراءات الوقائية لتفادي أي جريمة معلوماتية.

وتضمنت المحاضرة شرحا لأنواع الجرائم المعلوماتية، وآليات التعامل معها والتي من أبرزها التشهير، والابتزاز، وتسريب الخطابات السرية ونشرها، بالإضافة إلى اختراق المواقع الإلكترونية، والاحتيال عبر الإنترنت، وسرقة البريد الإلكتروني.

وجرت خلال المحاضرة مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالجرائم المعلوماتية، والتحذير من التساهل أو الإهمال أثناء التعامل مع المعلومات، والتعرف على مهام الجهات المعنية بمكافحة الجرائم المعلوماتية، وفي نهاية المحاضرة تمت الإجابة عن جميع الاستفسارات التابعة بآليات الشكوى لمن يقعون ضحايا لمثل هذا النوع من الجرائم.