شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 400 شجرة بممشى «حمراء الخبر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية الخبر أعمال زراعة بممشى حي الحمراء، متضمنة حوالي 400 شجرة معمرة ومغطيات تربة بطول 2000م. إضافة إلى وضع كراسي جلوس وتنفيذ أعمال تجميلية، وذلك ضمن برامج جودة الحياة.

وكانت البلدية أنهت الأسبوع الماضي المرحلة الثالثة من مبادرة «حديقتي بستاني» بزراعة ١٠٠ شجرة مثمرة في المتنزهات والحدائق. وذلك تزامنا مع أسبوع البيئة وتحت شعار «البيئة لنا ولأجيالنا».

يذكر أن البلدية قد بدأت العمل على تأهيل وإعادة سفلتة شوارع حي الحزام الأخضر ضمن برنامج صيانة الشوارع وذلك بتنفيذ العديد من أعمال الصيانة بالحي في المنطقة المحصورة بين طريق الملك فهد وشارع الأمير حمود وبين طريق الملك سلمان وطريق الأمير فيصل بن فهد.