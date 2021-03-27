شكرا لقرائتكم خبر عن التأكيد على جودة مشاريع القطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد رئيس بلدية محافظة القطيف م.محمد الحسيني أمس الأول عددا من المشاريع من ضمنها المراكز التجارية في القطيف‬ وتاروت،‬ المخصصة لبيع الخضار والفواكه والعصائر الطازجة والتمور ومنتجاتها واللحوم الطازجة والمقاهي العصرية، كما تفقد جزيرة الأسماك بالقطيف‬ والواجهة البحرية.

وأكد على أهمية رفع نسبة الإنجاز وجودة الأعمال، وأهمية تطبيق برامج جودة الحياة‬ ومفهوم أنسنة المدن‬ فيها من خلال إيجاد علاقة دائمة وإيجابية بين الإنسان والمكان، وذلك بتوفير جميع مقومات البيئة السياحية ومستلزماتها بما في ذلك الاحتياجات الإنسانية، والترفيهية والخدمات المصاحبة.

وفي سياق آخر، كثفت الفرق الرقابية النسائية في البلدية جولاتها الرقابية على صالونات التجميل النسائية مؤخرا، وتم خلالها زيارة ١١ منشأة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأغلقت منشأتين لمخالفتهما الإجراءات الوقائية ولعدم وجود شهادات صحية، كما أنذرت ٧ منشآت لتصحيح الملاحظات.