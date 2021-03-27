شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى منذ شهور.. إصابات «كورونا» تتجاوز الـ500 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة أن أخذ اللقاح يُسهم في الوصول إلى تحقيق المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية بإذن الله، حاثةً الجميع على المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق «صحتي» للحصول على موعد لأخذ اللقاح من خلال أكثر من 500 مركز لقاح كورونا منتشرة في مختلف مناطق المملكة. وأعلنت الصحة تسجيل 510 حالات مؤكدة وتعافي 372 حالة في المملكة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 4452 منها 630 حالة حرجة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 387292 حالة وحالات التعافي 376203 حالات، كما تم تسجيل 7 حالات وفاة ليصل الإجمالي 6637 حالة، لافتة إلى إجراء 56341 فحصاً مخبرياً جديداً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا».