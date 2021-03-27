‏لا يستبعد قرار منع الصلاة بالمساجد في رمضان لهذا السبب !

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‏أوضحت وزارة الصحة أن السبب في زيادة أعداد الإصابة ب ‎#فيروس_كورونا هي “التجمعات” وعدم الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ، حيث أكد أستاذ التخدير والعناية المركزة بجامعة الملك سعود، ناصر توفيق، أنه لا يستبعد قرار منع الصلاة بالمساجد في رمضان.

وأضاف، خلال مداخلة له بقناة “الإخبارية”،أن مع استمرار ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا الجديد في المملكة قد يصدر قرار بمنع الصلاة في المساجد.

وشدد أستاذ التخدير والعناية المركزة على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية للحد من الإصابات الخاصة بفيروس كورونا الجديد. Source slaati





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