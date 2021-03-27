السعودية اليوم / الصحة العالمية تحذر من لقاحات كورونا مزورة يتم تداولها إلكترونياً



جنيف 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واس

حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار جرعات لقاحات "كوفيد 19 " مزورة يتم تداولها وعرضها على المواقع الإلكترونية.

وأوضح مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم أن هناك عمليات تهريب للقاحات

وأكد أن المنظمة تتابع ذلك عن كثب وتتعامل مع أي إنذارات بهذا الشأن وتتخذ التدابير اللازمة لمعالجتها.

// انتهى //

01:10ت م

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جنيف 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واسحذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار جرعات لقاحات "كوفيد 19 " مزورة يتم تداولها وعرضها على المواقع الإلكترونية.وأوضح مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم أن هناك عمليات تهريب للقاحات كورونا ، وكذلك عمليات تزوير عبر إعادة استخدام العبوات الفارغة، مطالباً بعدم شراء أَي لقاحات خارج القنوات الرسمية والحكومية، وإبلاغ السلطات الوطنية أو المنظمة في حال الكشف عن مروجيها.وأكد أن المنظمة تتابع ذلك عن كثب وتتعامل مع أي إنذارات بهذا الشأن وتتخذ التدابير اللازمة لمعالجتها.// انتهى //01:10ت م0010

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