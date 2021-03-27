السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي الرئيس المصري في ضحايا حادث تصادم القطارين بسوهاج



الرياض 13 شعبان 1442هـ الموافق 26 مارس 2021م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد:" تلقيت نبأ حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب ".

// انتهى //

23:13ت م

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الرياض 13 شعبان 1442هـ الموافق 26 مارس 2021م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، إثر حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.وقال سمو ولي العهد:" تلقيت نبأ حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب ".// انتهى //23:13ت م0133

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