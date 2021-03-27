السعودية اليوم / لبنان تسجل 3100 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واس

سجّلت لبنان 3100 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 455381 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 6013 وفاة.

// انتهى //

21:20ت م

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بيروت 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واسسجّلت لبنان 3100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، و49 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 455381 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 6013 وفاة.// انتهى //21:20ت م0109

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