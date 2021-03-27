السعودية اليوم / المملكة تعرب عن بالغ الأسى لحادث تصادم القطارين بمحافظة سوهاج المصرية



الرياض 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واس

أعربت المملكة العربية

وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها، عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ولجمهورية مصر العربية الشقيقة قيادةً وحكومة وشعبا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

// انتهى //

21:09ت م

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الرياض 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واسأعربت المملكة العربية السعودية عن بالغ الأسى لحادث التصادم بين قطارين بمحافظة سوهاج جنوبي جمهورية مصر العربية الشقيقة، وما نتج عنه من وقوع عشرات الضحايا والمصابين.وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها، عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ولجمهورية مصر العربية الشقيقة قيادةً وحكومة وشعبا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.// انتهى //21:09ت م0106

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