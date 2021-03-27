شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلمي»: مبادرة المملكة تعكس الحرص على أمن واستقرار اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية تعكس حرص المملكة على أمن واستقرار اليمن، ورفع المعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق.

وشدد، على استمرار المملكة ودول التحالف في دعهما للشعب اليمني وحكومته الشرعية، والتزامها بدورها الإنساني في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق ودعم كل جهود السلام والأمن والاستقرار في اليمن والانتقال إلى مرحلة جديدة لتنمية وتحسين معيشة الشعب اليمني.

جاء ذلك خلال لقائه، أمس افتراضياً، المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نيكولاس دي ريفيير، والمندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة باربرا وودوارد، ونائب مندوب الولايات المتحدة الأمريكية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ريتشارد إم ميلز الابن.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية وأبرز ما جاء فيها، والتوصل لحل سياسي شامل في اليمن، والتباحث حول أفضل السبل للمضي قدما في سبيل دعم المبادرة وتنفيذها.