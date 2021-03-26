اخبار السعوديه

السعودية | بريطانيا تدين محاولات ميليشيا الحوثي استهداف المملكة

0 نشر
أحمد 0 تبليغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بريطانيا تدين محاولات ميليشيا الحوثي استهداف المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقتين - 12:44 صباحًا, 27 مارس 2021 م

أدانت بريطانيا بشدة محاولات ميليشيا الحوثي استهداف المملكة.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان له أمس، إنه يدين الهجمات الأخيرة التي قام بها الحوثيون بعد أيامٍ من دعوة المملكة العربية لوقف إطلاق النار.
وأضاف راب أن هذه الهجمات تهدد فرص السلام، ويجب على جميع الأطراف المشاركة وبشكل عاجل في عملية السلام التابعة للأمم المتحدة.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا