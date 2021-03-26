شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي الرئيس المصري في ضحايا حادث القطارين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، إثر حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: " علمنا بنبأ حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية مصر العربية.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب ".