شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي السعودي» يوضح ما أثير حول تعرض عميل للاحتيال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • جهة التمويل شركة مرخصة حديثاً • توجيه الشركة باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة • ضرورة المحافظة على البيانات والمعلومات تابع البنك المركزي السعودي ما أُثير مؤخراً في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض أحد العملاء لعملية احتيال مالي، نتج عنها حصول المحتال على تمويل بصورة غير مشروعة، وذلك من خلال استغلال بيانات العميل الشخصية التي أفصح عنها. وشّكل البنك المركزي فوراً، فريق للتحقق من الأمر والاطلاع على حيثياته، فتبين أن جهة التمويل المشار إليها في المقطع هي شركة تمويل مرخصة حديثاً من البنك المركزي السعودي بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية، وتم إثر ذلك توجيه الشركة باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمنع حدوث مثل هذا الاحتيال، مع استمرار البنك المركزي في العمل على استكمال التحقق من كافة الجوانب، واتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية. وأكد البنك المركزي السعودي، ضرورة المحافظة على البيانات والمعلومات، وعدم مشاركتها مع أي طرف لم يتم التحقق من هويته.