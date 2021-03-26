إغلاق أكبر مول تجاري في تبوك بسبب الإجراءات الاحترازية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-27

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

أغلقت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بتبوك، مساء أمس الجمعة، أحد أكبر مراكز التسوق في تبوك؛ وذلك بسبب عدم تطبيقهم للإجراءات الاحترازية وازدحام المول التجاري بالمتسوقين.

إغلاق المول:

ويضم المول التجاري المحال التجارية والسينما والكافيهات والمطاعم ومدينة ألعاب للأطفال.

وعلى الرغم من التحذيرات الصحية وتحذيرات الجهات الأمنية والرقابية إلا أن إدارة المول التجاري في تبوك لم تلتزم بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها؛ مما أدى إلى إخلاء المتسوقين تمهيدًا لإغلاق المول.

التجارة تعلق:

وأوضح مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك، المهندس سالم بن سليمان الوباري، أن هذا الإجراء جاء بسبب عدم التزام المول بالتدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن قرار الإغلاق يأتي لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة التجارة، مؤكدًا استمرار الجولات الرقابية بشكل مكثف على المولات والأسواق والمحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة.

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