اخبار السعوديه

إغلاق مركز تجاري شهير خالف احترازات كورونا بتبوك

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مركز تجاري شهير خالف احترازات بتبوك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أغلقت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة تبوك (الجمعة)، أحد المولات التجارية الكبرى بمدينة تبوك، وذلك لعدم تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية ضد تفشي فايروس كورونا.

وأوضح مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك المهندس سالم بن سليمان الوباري أن هذا الإجراء جاء بسبب عدم التزام المول بالتدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية الهادفة للحد من انتشار كورونا، مشيراً إلى أن قرار الإغلاق يأتي لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة التجارة، مؤكداً استمرار الجولات الرقابية بشكل مكثف على المولات والأسواق والمحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة.


الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا