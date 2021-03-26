شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 7 محلات مخالفة في رجال ألمع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أغلقت بلدية رجال ألمع 7 محلات مخالفة خلال الجولات الرقابية المكثفة التي نفذتها الأسبوع الحالي، على المطاعم والمحلات والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة، استعداداً لقدوم شهر رمضان المبارك وللتأكد من سلامة كل ما يقدم للمستهلك، والتأكد من الاشتراطات الصحية والبلدية والإجراءات الاحترازية داخل هذه المنشآت والعاملين بها.

وأوضح رئيس بلدية محافظة رجال ألمع سعيد بن علي آل مصمع أنه تم خلال الجولات التي بلغت 25 جولة رصد 11 مخالفة، ومصادرة 23 كيلوجراما و16 لتراً من المواد غير الصالحة للاستهلاك.

وأضاف آل مصمع أن المخالفات المرصودة داخل المنشآت والمطاعم تنوعت بين سوء النظافة العامة والعاملين أو انتهاء التراخيص الرسمية، وعدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية من فايروس كورونا وغيرها من المخالفات التي استوجبت تطبيق الغرامات وعقوبة الإغلاق.