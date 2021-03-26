شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة عسير: الالتزام بالضوابط الجديدة يؤجّل موعد توزيع أراضي المنح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت أمانة منطقة عسير تأجيل موعد توزيع أراضي المنح في القرعة العلنية، والذي تم تحديده مُسبقاً بتاريخ 1442/8/15، نتيجة توجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بضرورة تطبيق الآلية الجديدة لتوزيع أراضي المنح التي نصّت على تأجيل تنفيذ طلبات المنح حتى الانتهاء من الآلية الجديدة التي ستمكن المواطن من الحصول على الأرض السكنية بكامل خدماتها، ما يمكنه من البناء فوراً دون اضطراره إلى انتظار الخدمات التي قد تستغرق عدداً من السنوات، وبناء على ذلك تم تأجيل توزيع أراضي المنح حتى يتم الانتهاء من الآلية الجديدة في مواقع المخططات السكنية.

