استشاري بـ«الصحة» يتحدث عن أعراض حقيقية وأخرى تتصادف مع أخذ لقاح كورونا

أوضح الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، أنه من المهم جدًا التفريق بين الأعراض الجانبية الحقيقية وبين أعراض تتصادف مع أخذ لقاح كورونا ولا علاقة لها به وستحدث على أي حال.

وأكد الدكتور عبدالله، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أنه مع إعطاء لقاح كورونا لملايين الأشخاص فلا شك أن سيتزامن ذلك مع أمراض موجودة أصلًا وشاء الله أن تحدث أعراضها بعد اللقاح.

وضرب الدكتور عبدالله مثلًا أن هناك مدينة فيها مليون شخص والنسبة السنوية للجلطات الناجمة عن تصلب الشرايين فيهم ١٠٪ وعند تطعيم المليون شخص بلقاح كورونا تصادف أن بعض هذه الجلطات حدث بعد التطعيم لكن لم تتغير النسبة السنوية لهذه الجلطات ولم تتغير أنماطها فهذه احداث تصادفت مع التطعيم ولم تنشأ عنه.

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