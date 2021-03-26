جولات رقابية في رفحاء لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة ببلدية محافظة رفحاء، خلال أسبوع، أكثر من 30 جولة رقابية صحية، شملت معظم المراكز والمحال التجارية وأسواق النفع العام؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية الصحية، وذلك بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح رئيس بلدية الدكتور محمد الوردة أن الفرق الرقابية رصدت 5 مخالفات للإجراءات الاحترازية، مؤكدًا استمرار الجولات الرقابية من قبل المراقبين الصحيين والمراقبات الصحيات بالبلدية؛ لرصد جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية كافة.