«بر المجمعة» تسلم 14 أسرة وحدات سكنية

سلمت جمعية البر الخيرية بالمجمعة، أمس، 14 أسرة مستفيدة من خدماتها وحدات سكنية ضمن شراكتها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلًا بالإسكان التنموي.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية توفيق بن محمد العسكر أن الجمعية تسعى من خلال هذه الشراكة إلى التكامل مع القطاع الحكومي في مجال الإسكان وتنفيذ برامج متخصصة لإسكان الفئات الأشد حاجةً في المجتمع.

وأشار إلى أن الجمعية قامت بتعاون الجهات ذات العلاقة بتسليم 305 أسر مستحقة من ضمن قوائم الجمعية والضمان الاجتماعي وحدات سكنية في مختلف أحياء المجمعة منذ تاريخ توقيع الشراكة ويجري العمل على تسليم وحدات أخرى بعد الانتهاء من إجراءات التحقق من أهلية المستفيد.