«الصحة» تحذر من التجمعات وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

حذرت وزارة الصحة من التجمعات، مشيرة إلى أنها وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وراء زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة، في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: انتبه!.. سبب زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا التجمعات، وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية».

وطالبت وزارة الصحة، بالالتزام بالكمامة والتباعد والتعقيم وعدم المصافحة، لتقليل انتشار فيروس كورونا.

وكان الدكتور وائل باجهموم استشاري أمراض معدية قال إن الطمأنينة الزائدة لدى المُطعَّمين يؤدي إلى خطر أكبر في انتقال فيروس كورونا المستجد «كوفيد–19».

وأوضح الدكتور وائل باجهموم، في مداخلة هاتفية على فضائية الإخبارية، إن كل الخبراء المتخصصين بالوبائيات في العالم يتوقعون أنه بتطبيق الإجراءات الاحترازية، سيحدث انحسار في أرقام المصابين بفيروس كورونا بوجه عام حتى إن بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها بحذر.

وأضاف الدكتور وائل أن «وزارة الصحة تؤكد باستمرار أننا نعود بحذر، ونتعاون بدون أي إهمال، ونتوقع زيادة بسيطة في أعداد المصابين بفيروس كورونا، لكن ليس بهذه الطريقة؛ فلا بد من دق ناقوس الخطر؛ حيث يجب أن ينتبه الجميع إلى كل الأخطاء التي تحدث بسبب إهمال بعض الإجراءات الاحترازية.

وأكدت وزارة الصحة أن أخذ اللقاح يُسهم في الوصول إلى تحقيق المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية، حاثةً الجميع على المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق «صحتي» للحصول على موعد لأخذ اللقاح من خلال أكثر من 500 مركز لقاح كورونا منتشرة في مختلف مناطق المملكة.

وأعلنت الصحة تسجيل (510) حالات مؤكدة وتعافي (372) حالة في المملكة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (4452)؛ منها (630) حالة حرجة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات (387292) حالة، وحالات التعافي (376203) حالات، كما تم تسجيل (7) حالات وفاة؛ ليصل الإجمالي إلى (6637) حالة، كما تم إجراء (56341) فحصًا مخبريًّا جديدًا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).