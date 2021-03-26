السفير المعلمي: يجب وقف إطلاق النار في اليمن قبل الحديث عن مراقبين أو قوة دولية

قال السفير عبدالله المعلمي، مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، إنه يجب وقف إطلاق النار في اليمن قبل الحديث عن مراقبين أو قوة دولية.

وأضاف مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، أنه على الحوثيين إدراك الإجماع الدولي على السلام في اليمن، مشيرًا إلى أن التصعيد الحوثي يسبب المعاناة الإنسانية في اليمن.

وأشار المعلمي إلى أن المملكة تتطلع للتعاون مع أعضاء مجلس الأمن بخصوص اليمن، والذين تعاطوا بإيجابية كبيرة وأبدوا دعمهم للمبادرة التي طرحتها السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن.

وأكد مندوب السعودية، أن المملكة أبلغت أعضاء مجلس الأمن بأن المبادرة تعيد الأمن والاستقرار لليمن، مؤكدًا أن السعودية شقيقة كبرى لكل اليمن ونرحب بمن يريد التحدث معها.

وأوضح أن الحكومة اليمنية قررت السماح لسفن بالرسو في الحديدة كبادرة حسن نية، إلا أنه لا شك بالنسبة لنا أن الحوثيين تنظيم إرهابي.

وتابع أنه رغم أن إيران لا تملك حدودا مشتركة مع اليمن إلا أنها هي من يتدخل بشؤونه، مشيرًا إلى أن طهران تمارس دورًا تخريبيًّا في اليمن وهدفها إطالة الصراع.