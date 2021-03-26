التأهيل المهني بالرياض يحقق التمكين الوظيفي لـ60 متدربًا من ذوي الإعاقة

قدم قسم التأهيل المهني بمركز التأهيل الشامل للذكور بالرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خلال الفترة الأخيرة الماضية خدمات التدريب والتمكين الوظيفي لـ60 متدربًا من ذوي الإعاقة، بعد قياس قدراتهم وتهيئتها وتوجيهها للعمل بحرفة أو مهنة توافق رغباتهم الشخصية واحتياجات سوق العمل.

وأوضح مدير الفرع بالمنطقة الدكتور محمد الحربي أن مركز التأهيل المهني بالرياض يحتوي على 9 أقسام مهنية (الكهرباء، السكرتارية، صيانة الأجهزة الذكية، الحاسب الآلي، الحاسب الآلي للمكفوفين، التجليد، السنترال، الزراعة، التدريب الخارجي)، تختلف مدتها ما بين ستة أشهر إلى سنة كاملة، وينضم إليها المستفيد بعد معرفة ميوله وتزويده بالمهارات لمساعدته في الحصول على عمل مناسب بعد التخرج في حدود الإمكانات، ويدعم المشروعات الفردية وفق ضوابط محددة.

يُذكر أن قسم التأهيل المهني للذكور بالرياض يستقبل المتدربين من ذوي الإعاقة الجسمية أو العقلية أو السمعية أو النفسية أو البصرية شرط أن يكون سعودي الجنسية لا يقل عمره عن 15 سنة ولا يتجاوز 45 سنة.