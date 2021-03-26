وزير الخارجية يعزي مصر في ضحايا حادث قطاري سوهاج

أعرب وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، عن خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا حادثة اصطدام القطارين في مصر.

وقدم وزير الخارجية، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، العزاء لحكومة وشعب جمهورية مصر، سائلًا الله القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان، كما أدعو الله أن يّمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وارتفعت أعداد ضحايا حادث تصادم قطارين في سوهاج (جنوبي مصر) إلى 32 قتيلًا وأكثر من 114 مصابًا.

وقال مصدر أمني إن تحقيقات موسعة بدأت على الفور في الحادث بعد أن أثبتت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع مع استخدام فرامل الطوارىء في أكثر من عربة من عربات القطار الأمامي، وهو ما أدى إلى اصطدام القطار الخلفي به.