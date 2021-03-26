مندوب السعودية بالأمم المتحدة: جاهزون لعلاقة تعاون مع تركيا بشرط

قال السفير عبدالله المعلمي مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، إن المملكة جاهزة لعلاقة تعاون مع تركيا بشرط المعاملة بالمثل، مشيرًا إلى أن الرياض لديها علاقات تاريخية ووثيقة مع العراق الشقيق.

وأكد السفير المعلمي إن المملكة أبلغت أعضاء مجلس الأمن أن مبادرة السعودية تُعِيد الأمن والاستقرار إلى اليمن، مؤكدًا أن «السعودية شقيقة كبرى لكل اليمن، ونرحب بمن يريد التحدث معها».

وأضاف مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، أنه على الحوثيين إدراك الإجماع الدولي على السلام في اليمن، مشيرًا إلى أن التصعيد الحوثي يسبب المعاناة الإنسانية في اليمن.