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مندوب السعودية بالأمم المتحدة: جاهزون لعلاقة تعاون مع تركيا بشرط

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الرياض - محمد عبدالله - أكد أن الرياض لديها علاقات مع العراق

قال السفير عبدالله المعلمي مندوب المملكة العربية لدى الأمم المتحدة، إن المملكة جاهزة لعلاقة تعاون مع تركيا بشرط المعاملة بالمثل، مشيرًا إلى أن الرياض لديها علاقات تاريخية ووثيقة مع العراق الشقيق.

وأكد السفير المعلمي إن المملكة أبلغت أعضاء مجلس الأمن أن مبادرة السعودية تُعِيد الأمن والاستقرار إلى اليمن، مؤكدًا أن «السعودية شقيقة كبرى لكل اليمن، ونرحب بمن يريد التحدث معها».

وأضاف مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، أنه على الحوثيين إدراك الإجماع الدولي على السلام في اليمن، مشيرًا إلى أن التصعيد الحوثي يسبب المعاناة الإنسانية في اليمن.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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