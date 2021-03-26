الداخلية تشدد على الالتزام بالتباعد وقياس درجة الحرارة

وأوضحت الوزارة، في رسالة للمجتمع بعد رصد زيادة إعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، أن غرامة المخالفة تبلغ ألف ريال في المرة الأولى، وتُضاعف عند التكرار.
وطالبت الداخلية كل من يرصد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولائحة الحد من التجمعات، بإبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثها، وذلك على الرقم 999 في جميع مناطق المملكة، باستثناء مكة المكرمة والرياض حيث يكون على الرقم 911.
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