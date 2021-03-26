لوحة إرشادية تربك القادمين إلى مكة

تسببت لوحة إرشادية تم وضعها في مكان خاطئ على امتداد طريق المدينة باتجاه مكة المكرمة من الناحية الشمالية إلى تجاوز قائدي المركبات هذا المخرج إلى طريق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه «الطريق الدائري الرابع» وتوجههم إلى طرق أخرى في وسط البلد، حيث تؤدي بشكل كبير إلى إرباك الحركة المرورية، أما في حال استخدام الدائري الرابع فإن هذا الطريق يقلل بشكل كبير من الاختناقات المرورية داخل مكة؛ كون أن هذا الطريق يمتد إلى حي العوالي متجاوزا عددا من الأحياء والمواقع المهمة التي يحتاجها القادمون إلى مكة.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف لـ«دوت الخليج» أن هذا الطريق تم إنشاؤه من قبل المقاول، وهو من قام بوضع اللوحة قبل انتهاء أعمال المخرج، والذي كان يعمل عليه مقاول آخر، حيث كان هنالك مخرج مؤقت يتم استخدامه أثناء السير عليه، لذا تم وضع اللوحة في هذا الموقع، وبعد اكتمال وجاهزية المخرج وإنشائه في مساره الصحيح جاءت اللوحة في هذا المكان، ووعد بأنه سيتم التواصل مع المقاول، وذلك وفقا للإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الأمور، على أن يعيد وضع كافة النقاط واللوحات في موقعها الصحيح والملائم في تسهيل الحركة المرورية وخدمة قائدي المركبات للاستفادة من هذه الطرق الحديثة والتي ساهمت في اختصار العديد من المسافات.