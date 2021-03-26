السعودية اليوم / فرنسا تسجل 41,869 إصابة و 304 حالة وفاة إضافية بكوفيد-19



باريس 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واس

سجلت فرنسا 41,869 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,465,956 إصابة، فيما بلغ مجموع الوفَيات 94,302 وفاة منذ تفشي الجائحة في البلاد.

// انتهى //

22:39ت م

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باريس 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واسسجلت فرنسا 41,869 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و 304 وفيات إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,465,956 إصابة، فيما بلغ مجموع الوفَيات 94,302 وفاة منذ تفشي الجائحة في البلاد.// انتهى //22:39ت م0126

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