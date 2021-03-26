السعودية اليوم / ارتفاع أعداد مصابي حادث قطاري سوهاج بصعيد مصر إلى 165 حالة و32 وفاة



القاهرة 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واس

ارتفعت أعداد المصابين في حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج بصعيد مصر إلى 165 مصابًا وثبات الوفيات عند 32 حالة.

وأوضح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب زيارته لمصابي الحادث بمستشفيات سوهاج اليوم أنه ستُنقل الحالات الحرجة من مصابي الحادث لاستكمال علاجهم في القاهرة مع رفع قيمة التعويضات لأسر الضحايا إلى 100 ألف جنيه ومن 20 إلى 40 للمصابين.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه رئاسة الوزراء والأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة، مشددًا على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في الحادث الأليم بإهمال أو بفساد دون استثناء ولا تلكؤ ولا مماطلة .

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22:33ت م

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