

الجزائر 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واس

سجلت الجزائر 114 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد بيان لوزارة الصحة الجزائرية اليوم، أن إجمالي الحالات المؤكدة وصل إلى 116657 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 81111، والعدد الإجمالي للوفيات 3074 حالة.

// انتهى //

22:13ت م

0113



الجزائر 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واسسجلت الجزائر 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و3 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تماثل 95 مريضاً للشفاء.وأفاد بيان لوزارة الصحة الجزائرية اليوم، أن إجمالي الحالات المؤكدة وصل إلى 116657 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 81111، والعدد الإجمالي للوفيات 3074 حالة.// انتهى //22:13ت م0113

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجزائر تسجل 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.