السعودية اليوم / خفر السواحل التونسي يوقف 80 مهاجرًا غير شرعي



تونس 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واس

أوقف خفر السواحل التونسي اليوم، 80 مهاجرًا غير شرعي في محافظة صفاقس جنوب تونس.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية، أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية، مشيرًا إلى أنه جرى الاحتفاظ بهم من أجل القيام بالإجراءات القانونية في حقهم.

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22:00ت م

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