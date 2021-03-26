

جيزان 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واس

نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان أكثر من 2500 جولة رقابية هذا الأسبوع؛ لمتابعة الإجراءات الاحترازية في الجوامع والمساجد في المنطقة, كما أطلقت اليوم حملة تطوعية عبر منصة التطوع وذلك لتنظيف وتعقيم مساجد وجوامع المنطقة حفاظاً على صحة وسلامة المصلين.

وأوضح مدير الفرع الشيخ أسامة بن زيد المدخلي أن هذه الفرصة التطوعية تأتي ضمن مبادرة "التزامنا أمان وإيمان", التي انطلقت مؤخراً, منوهاً بدعم سمو أمير المنطقة وسمو نائبه للعمل التطوعي وتشجيعهما كل المبادرات التي ينفذها الفرع, وتوجيهات معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في هذا المجال.

// انتهى //

20:26ت م

0104





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الشؤون الإسلامية" بجازان تنفذ أكثر من 2500 جولة رقابية وتطلق مبادرة تطوعية في مساجدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.