السعودية اليوم / أكثر من 30 جولة رقابية على أسواق النفع العام برفحاء ومخالفة 5 منشآت خلال أسبوع



رفحاء 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واس

نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء، خلال أسبوع أكثر من 30 جولة رقابية صحية، شملت معظم المراكز والمحال التجارية وأسواق النفع العام؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية الصحية، وذلك بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس

وأوضح رئيس بلدية الدكتور محمد الوردة أن الفرق الرقابية رصدت 5 مخالفات للإجراءات الاحترازية، مؤكدًا استمرار الجولات الرقابية من قبل المراقبين الصحيين والمراقبات الصحيات بالبلدية؛ لرصد جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية كافة.

// انتهى //

20:22ت م

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رفحاء 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واسنفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء، خلال أسبوع أكثر من 30 جولة رقابية صحية، شملت معظم المراكز والمحال التجارية وأسواق النفع العام؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية الصحية، وذلك بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا وأوضح رئيس بلدية الدكتور محمد الوردة أن الفرق الرقابية رصدت 5 مخالفات للإجراءات الاحترازية، مؤكدًا استمرار الجولات الرقابية من قبل المراقبين الصحيين والمراقبات الصحيات بالبلدية؛ لرصد جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية كافة.// انتهى //20:22ت م0103

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