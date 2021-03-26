السعودية اليوم / الكويت تعزي مصر في ضحايا تصادم قطاري سوهاج



الكويت 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واس

أعربت الكويت عن أسفها البالغ لحادث التصادم الذي وقع لقطارين بمحافظة سوهاج في جمهورية مصر العربية الذي راح ضحيته عشرات الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم تعاطف الكويت ووقوفها الكامل مع مصر، معربةً عن خالص التعازي وصادق المواساة لمصر قيادة وحكومة وشعبا ولأسر الضحايا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

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18:56ت م

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