استشاري: فرقوا بين الأعراض الحقيقية والتي تتصادف مع أخذ اللقاح

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

شدد الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، على أهمية التفريق بين الأعراض الجانبية الحقيقية وبين أعراض تتصادف مع أخذ لقاح كورونا ولا علاقة لها به وستحدث على أي حال.

أمراض موجودة:

وقال عسيري في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إنه مع إعطاء لقاح كورونا لملايين الأشخاص فلا شك أن سيتزامن ذلك مع أمراض موجودة أصلًا وشاء الله أن تحدث أعراضها بعد اللقاح.

كما ضرب مثلًا بمدينة فيها مليون شخص والنسبة السنوية للجلطات الناجمة عن تصلب الشرايين فيهم ١٠%، وعند تطعيم المليون شخص بلقاح كورونا تصادف أن بعض هذه الجلطات حدث بعد التطعيم، لكن لم تتغير النسبة السنوية لهذه الجلطات ولم تتغير أنماطها فهذه أحداث تصادفت مع التطعيم ولم تنشأ عنه.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

وأعلنت الوزارة مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.

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