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شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان يتلقى اتصالًا من الرئيس الموريتاني ويبحثان مجالات التعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-26
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محمد بن سلمان يتلقى اتصالًا من الرئيس الموريتاني ويبحثان مجالات التعاون
جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية
متابعات الخليج 365 - واس
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيا اليوم، من فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
استعراض العلاقات:
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وبحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين.
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