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محمد بن سلمان يتلقى اتصالًا من الرئيس الموريتاني ويبحثان مجالات التعاون

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-26

محمد بن سلمان يتلقى اتصالًا من الرئيس الموريتاني ويبحثان مجالات التعاون

جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية

متابعات الخليج 365 - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيا اليوم، من فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

استعراض العلاقات: 

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وبحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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