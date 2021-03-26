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الحج والعمرة: اتخذنا خطوات حازمة لخدمة ضيوف الرحمن

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-26

الحج والعمرة: اتخذنا خطوات حازمة لخدمة ضيوف الرحمن

تعمل مع العديد من الجهات لضمان سلامتهم

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الحج والعمرة أنها بدأت باتخاذ خطوات حازمة لخدمة ضيوف الرحمن، مضيفةً أنها تعمل مع العديد من الجهات لضمان سلامتهم.

تحصين العاملين: 

وكانت الوزارة قد أصدرت، اليوم الجمعة، تعميمًا لكافة القطاعات العاملة في مجال الحج والعمرة بالتأكيد على اشتراط تحصين كافة العاملين في القطاع عبر أخذ لقاحات فيروس المُستجد كوفيد-19، اعتبارًا من تاريخ 1 رمضان 1442هـ.

وأشارت الوزارة، بأنه في حال عدم التحصين فإنه يشترط إثبات عمل فحص مخبري (PCR) سلبي النتيجة للعاملين في قطاع الحج والعمرة من غير المحصنين كل 7 أيام على نفقة المنشأة.

ونوهت الوزارة إلى أن تلك الخطوة جاءت من منطلق حرص حكومة المملكة العربية في الحفاظ على النفس البشرية، وتماشيًا مع الإجراءات الصحية الوقائية وسعيًا لعودة الحياة إلى طبيعتها.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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