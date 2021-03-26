السعودية | السعودية تعرب عن بالغ الأسى لحادث تصادم القطارين في مصر

شكرا لقرائتكم السعودية تعرب عن بالغ الأسى لحادث تصادم القطارين في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعربت السعودية عن بالغ الأسى لحادث التصادم بين قطارين بمحافظة سوهاج جنوب مصر، وما نتج عنه من وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

وعبرت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها اليوم الجمعة عن "خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ولجمهورية مصر العربية الشقيقة قيادةً وحكومة وشعباً، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل".

من حادث التصادم

وقُتل 32 شخصاً في حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج في صعيد مصر بحسب وزارة الصحة المصرية التي أوضحت أيضاً أن الحادث خلف عشرات الجرحى.

وقد أوضحت هيئة سكك حديد مصر في بيان أن سبب وقوع الحادث يعود إلى قيام مجهولين بسحب مكابح الطوارئ لبعض عربات أحد القطارين، ما نتج عنه توقفه واصطدام القطار الآخر بمؤخرته.

ونعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي ضحايا الحادث.

وقال "تابعت عن كثب الحادث الأليم الذي عايناه اليوم (الجمعة) بتصادم قطارين في محافظة سوهاج. إن الألم الذي يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث".

من موقع التصادم

وأضاف "وجّهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتي بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة. على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم بإهمال أو بفساد أو بسواه، دون استثناء ولا تلكؤ ولا مماطلة".

كما وجّه السيسي "الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير التعويض اللائق لأسر الشهداء والضحايا".

من جهته أمر النائب العام المصري، حمادة الصاوي، في بيان نشرته صفحة النيابة العامة على فيسبوك، بـ"التحقيق العاجل" في الحادث.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، خروج بعض عربات القطارين عن القضبان وهروع المواطنين ورجال الإسعاف لنقل الضحايا على نقالات في مشهد مرعب.