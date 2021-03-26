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الإطاحة بمواطنين حصلا 450 ألف ريال من جرائم سرقات مختلفة

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الدمام - شريف احمد - ألقت شرطة الرياض: القبض على مواطنين ارتكبا عددًا من الجرائم

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين اثنين في العقد الثاني من العمر، ارتكبا عددا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، في عدد من أحياء الرياض، تمثلت في اقتحام منازل ومدارس ومتاجر والاستيلاء على ما تحويه من أموال وأجهزة إلكترونية ومجوهرات، والمتاجرة بها عبر منافذ البيع، وقدرت قيمة المسروقات بمبلغ (450,000) ريال، وتم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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