الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-26

الإمارات: على المجتمع الدولي اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف إرهاب الحوثيين

متابعات الخليج 365 - واس

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المدنيين و الأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في مدينة نجران من خلال صاروخ باليستي، اعترضته قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

تحدي للمجتمع الدولي:

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان اليوم أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

تضامن مع السعودية:

وجددت تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ و أن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعده الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

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