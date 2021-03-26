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السعودية تعزي مصر في ضحايا تصادم قطاري سوهاج

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-26

السعودية تعزي مصر في ضحايا تصادم قطاري سوهاج

متابعات الخليج 365 - واس

أعربت المملكة العربية السعودية عن بالغ الأسى لحادث التصادم بين قطارين بمحافظة سوهاج جنوبي جمهورية مصر العربية الشقيقة، وما نتج عنه من وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

تعازي ومواساة: 

وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها، عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ولجمهورية مصر العربية الشقيقة قيادةً وحكومة وشعبا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.


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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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