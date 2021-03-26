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شكرا لقرائتكم السعودية تعزي مصر في ضحايا تصادم قطاري سوهاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-26
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السعودية تعزي مصر في ضحايا تصادم قطاري سوهاج
متابعات الخليج 365 - واس
أعربت المملكة العربية السعودية عن بالغ الأسى لحادث التصادم بين قطارين بمحافظة سوهاج جنوبي جمهورية مصر العربية الشقيقة، وما نتج عنه من وقوع عشرات الضحايا والمصابين.
تعازي ومواساة:
وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها، عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ولجمهورية مصر العربية الشقيقة قيادةً وحكومة وشعبا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
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