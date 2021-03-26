السعودية تعزي مصر في ضحايا تصادم قطاري سوهاج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-26

متابعات الخليج 365 - واس

أعربت المملكة العربية السعودية عن بالغ الأسى لحادث التصادم بين قطارين بمحافظة سوهاج جنوبي جمهورية مصر العربية الشقيقة، وما نتج عنه من وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

تعازي ومواساة:

وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها، عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ولجمهورية مصر العربية الشقيقة قيادةً وحكومة وشعبا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

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