لقطات جديدة لتدمير وإسقاط طائرات مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

عرضت وزارة الدفاع لقطات جديدة لتدمير وإسقاط الطائرات بدون طيار المفخخة، التي أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأظهرت اللقطات كفاءة القوات المسلحة في التعامل مع تهديدات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وكانت وزارة الدفاع أعلنت في وقت سابق أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنت- ولله الحمد- يوم أمس من اعتراض وتدمير (8) طائرات دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية.

استهداف الإمدادات النفطية:

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، بأن محاولة الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران الاعتداء على محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان مساء يوم الخميس (25 مارس 2021م) اعتداء تخريبي جبان، لا يستهدف المملكة ومنشآتها الاقتصادية بعينها، وإنما يستهدف عصب الاقتصاد العالمي وأمن الصادرات البترولية واستقرار الإمدادات النفطية، وكذلك حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية، كما يظهر عبث الميليشيا الإرهابية لاعتبارات الآثار البيئية والاقتصادية نتيجة هذا العمل التخريبي.

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