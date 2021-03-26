طبيب سعودي: الطمأنينة الزائدة لدى متلقي اللقاح تؤدي إلى خطر أكبر لانتشار كورونا

أوضح الدكتور وائل باجهموم استشاري أمراض معدية أن الطمأنينة الزائدة لدى المُطعَّمين يؤدي إلى خطر أكبر في انتقال فيروس كورونا المستجد «كوفيد–19».

وقال الدكتور وائل باجهموم –في مداخلة هاتفية على فضائية الإخبارية– إن كل الخبراء المتخصصين بالوبائيات في العالم يتوقعون أنه بتطبيق الإجراءات الاحترازية، سيحدث انحسار في أرقام المصابين بفيروس كورونا بوجه عام حتى إن بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها بحذر.

وأضاف الدكتور وائل أن «وزارة الصحة تؤكد باستمرار أننا نعود بحذر، ونتعاون بدون أي إهمال، ونتوقع زيادة بسيطة في أعداد المصابين بفيروس كورونا، لكن ليس بهذه الطريقة؛ فلا بد من دق ناقوس الخطر؛ حيث يجب أن ينتبه الجميع إلى كل الأخطاء التي تحدث بسبب إهمال بعض الإجراءات الاحترازية.

وتابع: «ربما يفهم البعض من عودة الحياة تدريجيًّا أن الأمور قد عادت كما كانت؛ فلا بد أن نفهم أن الحياة ستعود بشكل متدرج.. حاليًّا عدد كبير من الناس تُطعَّم، وجهود كبيرة تقوم بها الحكومة ووزارة الصحة لتطعيم معظم الناس للوصول إلى الحالة الطبيعية».

وأوضح أنه للوصول إلى الحالة الطبيعية بسرعة لا بد أن يكون هناك بعض الوقت، كما ذكرت وزارة الصحة: «هذه الفترة وللوصول إلى الهدف المنشود من تطعيم المجتمع، لا بد للجميع من عدم الإهمال والالتزام؛ ما يعني أن المُطعَّم لا بد أن يلتزم أيضًا بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا».

ولفت الدكتور وائل باجهموم إلى أنه يخشى أن تكون هناك طمأنينة زائدة غير طبيعية لدى بعض من تناولوا اللقاح؛ إذ يقول: «أنا مُطعَّم فأنا في منأى عن الإصابة بفيروس كورونا، وهذا قد يؤدي إلى خطر أكبر في انتشار العدوى. أدعو الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية إلى أن يتم إعلان انتهاء الوباء».

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