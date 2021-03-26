طلاب جامعة «أم القرى» يحصدون 12 ميدالية في «جنيف للابتكارات»

حصد 12 طالبًا وطالبةً بجامعة أم القرى ضمن المشاركين في معرض جنيف للابتكارات 2021 الذي نظَّمته المنظمة العالمية للمِلكيَّة الفكريَّة خلال الفترة من 10–14 مارس الجاري، عن بُعد؛ 12 ميدالية بين ذهبية وفضية وبرونزية.

وهنَّأ رئيس الجامعة الدكتور معدي بن محمد آل مذهب الطلبة على تحقيقهم هذا الإنجاز، مشيرًا إلى الدعم والعناية التي تحظى بهما العملية التعليمية من قبل القيادة الرشيدة؛ ما مكَّن طلبة الجامعة من التميز بتحصيلهم العلمي على المستويين الإقليميِ والدوليِ, ومنوهًا بدعم معالي وزير التعليم ونائبه للجامعات والبحث والابتكار لأنشطة الجامعة وبرامجها غير الصفية المعزِّزة لثقافة الابتكار.

وخضع الطلبة الذين تم ترشيحهم للمشاركة بأعمالهم الابتكارية لمعرض جنيف 2021، للتنافس مع طلبة الجامعة على مرحلتين ضمن مسابقة «ابتكر» التي تقدَّم إليها 80 طالبًا وطالبة، وتم تصفيتهم إلى 12 مبتكرًا حصلوا جميعهم على ميداليات في معرض جنيف.

وحقَّقتِ الطالبة أمجاد البقمي في معرض جنيف 2021 الميدالية الذهبية عن ابتكارها (عصاك تدلُّك) وهو عصا إلكترونية للمكفوفين مزوَّدة بخاصيه GPS، ويمكن استخدامها من قبل المكفوف لتساعده على تحديد وجهاته.

كما حاز الطالب زياد أحمد عبد المتين الميدالية الذهبية عن ابتكاره (القفاز الرائع) وهو قفاز يترجم لغة الإشارة إلى لغة سمعية تُبَثُّ عن طريق السماعة الخارجية المبتكرة بالقفاز، لتحسين التواصل مع ذوي الإعاقة السمعية.

وحصل على الميدالية الفضية الطالب علي البركاتي عن ابتكاره (السخان الذكي) والطالبة: «سمر الجهني عن ابتكارها (نظام التحكم مانع للحرائق في التوصيلات الكهربائية)».

وفي المجال الطبيِّ، حقَّقتِ الميداليةَ الفضيةَ الطالبة داليا لبوريا الميدالية الفضية عن ابتكارها (الخدمة الذاتية الطبية) المتمثِّل في جهاز طبيٍّ لصرف الأدوية الشهرية، توفيرًا للوقت والجهد على المرضى، فيتم صرف الأدوية من خلال باركود وفق الوصفة الطبية تتم قراءتها عبر جهاز الخدمة الذاتية الطبية.

فيما حقَّق الطالبان خليل فلمبان وخليل مياجان بمشروعهما «وحدة ضربات الشمس المتنقلة» الميدالية الفضية، المتمثِّل في حقيبة تساعد في توفير الرعاية الطبية الطارئة لعلاج إصابات ضربات الشمس، وتفادي المضاعفات الخطرة. وتحوي الحقيبة رذاذ ماء يساعد على تبريد وترطيب الجسم لتجنب مضاعفات ضربات الشمس.

كذلك حصلت الطالبة رغد بغدادي على الميدالية الفضية عن مشروع «الحقنة الطبية الإلكترونية» وهو أنبوب يضم أهم أدوات التخدير، ويعمل بسرعة ودقة عاليتين لتجنب المضاعفات الناتجة عن إدخال الإبرة في مناطق الجسم الخطأ.

وحصل علي البركاتي على الميدالية الفضية عن مشروع «السخان الذكي» بهدف التحكم في درجة حرارة تسخين الماء عن طريق تطبيق مرتبط بالأجهزة الذكية، وكذلك حققت الطالبة سمر الجهني الميدالية الفضية عن مشروع «نظام حماية التوصيلات الكهربائية من الحرائق» وهو منظومة إلكترونية تتبع ارتفاع الحمل الكهربائي، وترجع النظام إلى حالته المستقرة لحمايته، بكفاءة تصل إلى 99.39%، ويوفر النظام التواصل مع المستخدم من خلال شبكات WiFi.

وحقَّق الطالب عبدالوهاب سمكري الميدالية البرونزية عن مشروع (التوربين المتكيف) بهدف توظيف حركة المياه لاستغلال الطاقة الحركية، وكذلك حقَّقتِ الطالبة أمجاد فلاتة، بالشراكة مع فريق يسر، الميدالية البرونزية عن مشروع «نظام التواصل مع ذوي الاحتياجات الخاصة» لمسا عدتهم، ويحتوي الاختراع على عددٍ من الأدوات كمستشعر البصر، وقارئ إشارات الدماغ.

فيما حصدت الطالبة عهود بخاري الميدالية البرونزية عن مشروعها «نظام تعديل وضعية الجلوس الذكي» وهو كرسي ذكي يتكون من 4 مكونات رئيسية: مستشعر ميلان الجسم، ومصدر الطاقة، ونظام إنذار الاهتزاز، ودائرة للتحكم، وهو مرتبط بتطبيق إلكتروني يساعد في تحسين تجربة المستخدم.

كذلك حصد الطالب إبراهيم الزهراني الميدالية البرونزية عن مشروع «نظام مانع لسقوط الرافعات». ويقوم هذا المشروع على وضع نظام يضمن المحافظة على توازن الرافعة لحماية النفس البشرية، وتقليل مساحة الخطر. وحقِّقت الطالبة مودة مجاهد الميدالية البرونزية عن مشروع «الكرسي الذكي» الذي يعمل بالطاقة الشمسية، ويتوافر في جميع الأماكن العامة، ويتميز بخاصية التبريد أو التدفئة وشحن الهاتف المحمول وإمكانية الشراء من آلة البيع الذاتي المضمنة بالكرسي.