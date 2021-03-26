الإطاحة بمواطنين في الرياض ثبت تورطهما في سرقة منازل ومدارس ومتاجر

تمكنت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض، الجمعة، من القبض على مواطنين في العقد الثاني من العمر، ثبت تورطهما في اقتحام منازل ومدارس ومتاجر وسرقة ما تحويه من أموال ومجوهرات وتجهيزات ومقتنيات شخصية وبيع المسروقات العينية بمنافذ بيع المستخدم.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان عبر حسابها بـ«سناب شات»، إن المواطنين أقرا بارتكاب 34 حادثة بنفس الأسلوب في عدة أحياء بمدينة الرياض، مشيرة إلى أن قيمة المسروقات تُقدر بمبلغ 450 ألف ريال.

وأكدت وزارة الداخلية، أنه تم إيقافهما تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية وإحالتهما إلى النيابة العامة.